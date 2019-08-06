Международные резервы РФ на 1 августа составили 519,797 млрд долларов против 518,363 млрд на 1 июля текущего года. Такие данные на начало отчетных дат опубликованы в среду на сайте Банка России.

Таким образом, за июль объем международных резервов увеличился на 1,434 млрд долларов.

Напомним, что июньский рост равнялся 23,131 млрд долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Согласно данным ЦБ, положительная динамика в июле была зафиксирована по монетарному золоту (рост со 100,278 млрд до 101,923 млрд долларов), а также по резервной позиции в МВФ (показатель повысился с 3,723 млрд до 3,99 млрд долларов).

Резервы в иностранной валюте уменьшились с 407,618 млрд долларов на начало июля до 407,205 млрд на начало августа, резервы в СДР — с 6,745 млрд до 6,679 млрд долларов соответственно.

За семь месяцев текущего года российские резервы увеличились на 51,302 млрд долларов (с 468,495 млрд на 1 января 2019-го), свидетельствуют данные ЦБ. За весь 2018 год показатель вырос примерно на 35,8 млрд долларов.



В июне глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор продолжит увеличивать международные резервы в рамках бюджетного правила даже по достижении отметки 500 млрд долларов — уровня, который ранее указывался как желательный объем резервов.