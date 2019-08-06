Покупки через Интернет совершают 66,5% от опрошенных клиентов Хоум Кредит Банка, говорится в сообщении кредитной организации. Мужчины более охотно пользуются интернет-магазинами, чем женщины – 73,8% против 59,7%. Такой вид шоппинга привлекателен для клиентов в возрасте до 45 лет. Доля людей, которые пользуются только российскими интернет-магазинами, составила 38,5%.

Наиболее популярные товарные категории — одежда и обувь, бытовая электроника и авиабилеты.

Самый популярный способ оплаты товара в Интернете — дебетовая карта (53,3%). Доля кредитных карт в этом году составила 33,9% против 29% два года назад.

Покупки в Интернете с привлечением кредитных ресурсов совершали около 25% респондентов. Из них 12,6% использовали карту рассрочки, 9,2% воспользовались предложениями по рассрочке на сайте магазина, 3% купили товар по кредитной карте или оформили POS-кредит.

Среди основных причин нежелания покупать товары таким образом — привычка покупок в традиционных магазинах (39,6%), нежелание покупать без примерки и осмотра (28,9%), 7,2% клиентов не пользуется интернетом. 6,2% боятся стать жертвой мошенников. Около 1% боится потерять товар при доставке.