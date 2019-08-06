Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб супругов Кузьминых на решение Замоскворецкого районного суда Москвы в рамках их тяжбы со структурой группы «Открытие» на 1,7 млрд рублей. Решение Замоскворецкого суда оставлено без изменений, а апелляционные жалобы — без удовлетворения, сообщили в «Открытии» в среду.

Ранее информагентство ТАСС в сообщениях о данном судебном разбирательстве поясняло, что семья Кузьминых и принадлежащее им ООО «Рубин» в 2013—2014 годах заключили в Самаре договор с компанией «Открытие Брокер», через которую торговали евробондами и валютой. Они утверждали, что потратили на торговлю на финансовом рынке около 2 млрд рублей, а в марте 2015 года их счета оказались пустыми. Поручения брокеру отдавались по телефону, электронной почте и в торговой системе QUIK. Однако в иске к брокерской компании Кузьмины заявили, что никаких поручений на осуществление операций не отдавали. В ответ замгендиректора по правовым вопросам «Открытие Брокера» Елена Рязанова говорила журналистам, что компания представила суду все поручения, но суд усомнился в их достоверности.

Как напоминает группа «Открытие» в сегодняшнем сообщении, в декабре 2017 года Приморский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил требования супругов Кузьминых (Кузьмина В. П. и Кузьминой Л. И.) о взыскании с компании «Открытие Брокер» полученного ими убытка в размере 1,7 млрд рублей, образовавшегося в результате совершения операций на финансовом рынке их доверенным лицом. Весной 2018 года Санкт-Петербургский городской суд поддержал данное решение . Не согласившись с вынесенными судебными постановлениями, «Открытие Брокер» и банк «ФК Открытие» обжаловали их в Верховном суде РФ. В конце 2018 года судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила ранее принятые судебные постановления и направила дело на новое рассмотрение по подсудности — в Замоскворецкий районный суд Москвы, который в начале марта 2019-го рассмотрел на открытом судебном заседании «дело Кузьминых» с самого начала и принял решение отказать в удовлетворении требований супругов к «Открытие Брокеру» в полном объеме.

Бывшие клиенты «Открытие Брокера» не согласились с решением и подали в Московский городской суд апелляционные жалобы, которые были рассмотрены с участием представителей Кузьминых, банка «ФК Открытие» и компании «Открытие Брокер».

«Московский городской суд рассмотрел все доводы, изложенные представителями истцов, возражения представителей банка «Открытие» и «Открытие Брокера», проанализировал их законность, обоснованность и пришел к единственно верному решению — отказать в удовлетворении жалоб, оставив решение Замоскворецкого районного суда без изменения. Теперь, когда решение суда первой инстанции вступило в законную силу, можно с уверенностью сказать, что справедливость восторжествовала. Представителям Кузьминых не удалось воспользоваться несовершенством законодательства и возложить на брокера убытки, понесенные Кузьмиными в результате неграмотного инвестирования», — комментирует Елена Рязанова из АО «Открытие Брокер».



«Как мы и ожидали, судьи Мосгорсуда, тщательно изучив все обстоятельства дела, пришли к обоснованному решению об отказе в удовлетворении апелляционных жалоб. Несмотря на сложность и запутанность дела, супругам Кузьминым не удалось изменить сложившуюся судебную практику о недопустимости возложения на брокера ответственности за ошибки, допущенные в ходе инвестирования его клиентами. Данное судебное решение является крайне важным для профессиональных участников рынка ценных бумаг, поскольку оно способствует защите их интересов от различного рода недобросовестных практик», — отметил вице-президент, директор юридического департамента банка «Открытие» Александр Полуянов.

