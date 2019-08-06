Физлица должны будут предоставлять документы, подтверждающие происхождение средств, при декларировании более чем 100 тыс. долларов на границах стран Евразийского экономического союза. Об этом говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).



Такое решение коллегия приняла на заседании 6 августа. В ЕЭК пояснили, что решение вступает в силу через 180 календарных дней с момента опубликования на сайте комиссии.

«Коллегия ЕЭК установила, что при таможенном декларировании физическими лицами наличных денежных средств и денежных инструментов необходимо представить документы для подтверждения их происхождения при превышении общей суммы, эквивалентной ста тысячам долларов», — говорится в сообщении.

Как ранее поясняли ТАСС в пресс-службе Федеральной таможенной службы РФ (ФТС), данная мера направлена на выполнение рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), направленной на создание способов противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег.

При этом, согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, на данный момент обязательному таможенному декларированию подлежат денежные средства или дорожные чеки, общая сумма которых при единовременном ввозе или вывозе превышает 10 тыс. долларов.