Чистая прибыль итальянской банковской группы UniCredit по итогам первого полугодия 2019 года выросла в полтора раза в годовом выражении — до 3,241 млрд евро, следует из отчетности группы.



Операционная прибыль за отчетный период составила 4,316 млрд евро, что на 3% меньше прошлогоднего показателя. Чистый процентный доход группы составил 5,132 млрд евро, снизившись в годовом выражении на 0,7%. Выручка опустилась на 3,4% — до 9,289 млрд евро.

По итогам II квартала UniCredit зафиксировала рост чистой прибыли в 1,8 раза — до 1,854 млрда евро. Операционная прибыль уменьшилась на 4,9% — до 2,065 млрд евро. Чистый процентный доход группы составил 2,554 млрд евро, снизившись в годовом выражении на 2,1%. Выручка снизилась на 4,1% — до 4,521 млрд евро.

UniCredit ухудшила прогноз по выручке в 2019 году до 18,7 млрд с 19 млрд евро.

«Мы получили хорошие результаты в первом полугодии 2019 года на фоне тяжелых макроэкономических условий», — приводятся в релизе слова гендиректора UniCredit Жан-Пьера Мюстье.

Банковская группа UniCredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает ЮниКредит Банк, принадлежащий группе UniCredit. Он является крупнейшим российским банком с иностранным участием.