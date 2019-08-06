Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару еще почти на 0,5%, приблизив курс национальной валюты к психологической отметке 7 юаней за доллар.



В среду ЦБ установил средний обменный курс на уровне 6,9996 за доллар — на 313 пунктов (0,47%) слабее, чем во вторник, когда курс составил 6,9683.

Центробанк Китая опускает курс национальной валюты уже третий день подряд на фоне решения США с 1 сентября ввести новые пошлины на китайский экспорт объемом 300 млрд долларов.

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипулировании валютным курсом. Минфин США заявил, что Вашингтон признал Китай страной, манипулирующей валютой, и будет работать с МВФ для устранения «несправедливого преимущества», полученного Китаем за счет снижения курса юаня к доллару.

ЦБ Китая назвал решение США необдуманным шагом и предупредил, что это приведет к потрясениям на международных финансовых рынках и станет препятствием для восстановления мировой экономики. Центробанк Китая вновь подчеркнул, что не собирается использовать курс юань в качестве инструмента реагирования на торговый конфликт с США.