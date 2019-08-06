Банк «Веста» понизил ставки по вкладам в рублях и долларах.

«Веста – Максимум» (от 10 тыс. рублей и долларов на срок от трех месяцев до года) теперь можно открыть под 6,1—7,25%, в долларах — под 1,7—2,1% годовых (ранее — под 6,4—7,7% и 2,2—2,6% соответственно). Выплата процентов — в конце срока.

«Веста – Online» (от 100 тыс. рублей на один год) привлекается под 7,3% годовых (вместо 7,75%). Максимальная сумма депозита — 1 млн 500 тыс. рублей.

«Веста – Копилка» (от 10 тыс. рублей и долларов на срок от трех месяцев до года) в рублях размещается под 5,6—6,75%, в долларах — под 1,5—1,9% годовых (ранее — под 5,9—7,2% и 2—2,4%).

Доходность «Веста – Капитала» (от 1 млн рублей, 25 тыс. долларов на один год) в рублях составляет 6,1—6,85%, в долларах — 1,75—2% годовых, в зависимости от суммы. Прежние ставки — 6,6—7,3% и 2,25—2,5% соответственно.

По четырем вышеперечисленным вкладам проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на текущий или карточный счет.

Дополнительные взносы принимаются во вклады «Веста – Копилка» и «Веста – Капитал».