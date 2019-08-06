Верховный суд (ВС) РФ отказал в ходатайствах бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева о приостановлении взыскания с него более 2,7 млрд рублей в пользу ООО «Зерновая компания «Настюша», говорится в материалах суда.



При рассмотрении этих ходатайств ВС пришел к выводу, что основания для приостановления исполнения обжалуемых судебных актов отсутствуют.

Девятый арбитражный апелляционный суд 22 марта признал недействительными несколько договоров поручительства между зерновой компанией «Настюша» и Ананьевым. Также апелляционный суд постановил применить последствия недействительности сделок, взыскав с Ананьева в пользу «Настюши» 1,1 млрд рублей и 1,6 млрд рублей.

Тогда апелляционная инстанция отменила решения Арбитражного суда Москвы, отказавшего в удовлетворении требований конкурсного управляющего зерновой компании.

Арбитражный суд Московского округа в мае оставил без изменения постановления апелляционной инстанции о взыскании с Ананьева денежных средств.

В декабре прошлого года Промсвязьбанк подал иск о взыскании с его бывших владельцев Алексея и Дмитрия Ананьевых и еще десяти топ-менеджеров 282,2 млрд рублей. Столичный арбитраж также рассматривает заявление конкурсного управляющего компании «Настюша» о признании Дмитрия Ананьева банкротом.