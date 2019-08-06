В России появился первый закон, регулирующий цифровые права цифровые права, сообщает пресс-служба регулятора.

«Закон «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», разработанный при участии Банка России, позволит создать правовые механизмы, регулирующие отношения, которые возникают при финансировании инвестиционных проектов широким кругом инвесторов с использованием информационных технологий», — говорится в сообщении.

Помимо традиционных способов привлечения инвестиций (с помощью займов и размещения долевых или долговых ценных бумаг), закон также предусматривает привлечение инвестиций через предложение утилитарных цифровых прав.

Утилитарные цифровые права — это создаваемые и оборачиваемые в информационной системе права требования передачи вещи или интеллектуальных прав, права требования выполнения работ или оказания услуг.

При доработке закона также была введена возможность депозитарного учета утилитарных цифровых прав и возможность их секьюритизации, то есть выпуска и обращения ценных бумаг, удостоверяющих утилитарные цифровые права. Это позволит использовать уже существующую торговую и расчетную инфраструктуру для торговли утилитарными цифровыми правами без принятия нового регулирования.

Для привлечения инвестиций через инвестиционную платформу путем размещения эмиссионных ценных бумаг в законе также предусмотрено упрощение процедуры эмиссии таких ценных бумаг.

Помимо этого, в законе определен порядок заключения через инвестиционную платформу договоров между инвестором и лицом, привлекающим инвестиции; порядок движения денежных средств от инвестора к лицу, привлекающему инвестиции; права и обязанности оператора инвестиционной платформы в отношении денежных средств инвесторов, находящихся на его номинальных счетах; порядок раскрытия и предоставления информации и т. д.

Банк России отмечает, что принятие данного закона — важный шаг на пути создания непрерывного бизнес-лифта источников финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства на ранних стадиях существования, который приведет к развитию всего спектра альтернативных банковскому способов привлечения финансирования для этого сегмента рынка.