В Петербурге в торговых центрах в рядах с банкоматами и терминалами для оплаты сотовой связи стали появляться новые устройства — кредитоматы, сообщает «Российская газета» . Аппараты позволяют оформить краткосрочные займы до 10 тыс. рублей наличными.

На уровне глаз расположена видеокамера, чтобы получить видеоизображение пользователя. Если фото на паспорте совпадает с реальной внешностью гражданина, он получает смс с текстом, что с ним заключается договор и, если он согласен, нужно ввести код, отправленный на телефон. От клиента требуется отсканировать паспорт в специальном окошке, а также приложить большой палец, чтобы система идентифицировала его по отпечатку. Деньги человеку отдает машина, она же проверяет документы. Отдавать долг клиент также должен кредитомату — в устройстве есть купюроприемник.

По сути использование кредитомата — это аналог онлайн-займа.

Сейчас в Петербурге кредитоматы ставит организация МКК «Локальный заем». Это легальное МФО, займы компания предлагает исключительно через терминалы. Компания была зарегистрирована весной прошлого года. В самом МКК «Локальный заем» рассказать о своем стартапе не смогли.

Несмотря на риски невозвратов, по данным Северо-Западного ГУ Банка России, популярность удаленных способов получения средств только растет. Только в регионах Северо-Запада доля онлайн-займов в совокупном портфеле МФО сейчас составляет 16%, за год их доля выросла в 2,5 раза.