Суточные в командировках для чиновников необходимо увеличить в 10 раз, такое мнение Агентству городских новостей «Москва» высказал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, председатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов.

В настоящее время сотрудники федеральных органов власти и внебюджетных фондов получают 100 рублей в день на возмещение расходов в командировке.



«Суточные в размере 100 рублей — это рудимент, это архаизм полнейший. Конечно, на 100 рублей человек не сможет ни поесть нормально, ни в командировку поехать. Поэтому рассчитывать надо в среднем, мы же можем посчитать, сколько это денег. Оплачивают гостиницу за три тысячи рублей, за пять тысяч рублей, за 10 тысяч рублей. И 100 рублей на пропитание — это, конечно, неправильно. Надо взять определенную норму. Есть средний чек в ресторане, в кафе, в столовой, в субъекте. Опять-таки, человек же не может ездить по всему городу, приехав в субъект, и искать самую дешевую столовую. Я думаю, в реальности суточные сегодня должны варьироваться от 500 рублей до тысячи рублей, учитывая, что человеку три, а то и четыре раза надо поесть. Возьмите, что в среднем обед стоит 300—350 рублей, завтрак 150—200 рублей, то же самое ужин и полдник. Поэтому в реальности сегодня суточные должны быть в 10 раз увеличены, то есть тысячу рублей. Это будут нормальные суточные, я считаю», — сказал Вострецов.

Как сообщалось, представители профсоюзов направили в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, возглавляемую вице-премьером Татьяной Голиковой, письмо с просьбой рассмотреть вопрос об увеличении суточных в служебных командировках .