Создатель и генеральный директор платформы «Поток» для инвестирования в малый бизнес Никита Абраменко покинул Альфа-Банк. Об этом он сообщил в своем посте на Facebook .

Абраменко объясняет свое решение тем, что за четыре гора работы над «Потоком» не смог договориться с руководством банка о получении доли в проекте.

«Не многие знают, но в «Потоке» я всегда был вот тем самым псевдофаундером. За эти годы мне так и не удалось договориться с банком о получении доли, и мы с небольшой группой ребят приняли решение покинуть компанию. Чтобы у читателя не возникало лишних предубеждений — вины тут ничей нет. Все старались идти на встречу, но так уж вышло. Мы разошлись с банком по взаимному согласию», — пишет Абраменко.

За время работы «Потока» почти 10 тыс. человек смогли инвестировать 100 млн долларов, оценил он. «Тысячи компаний смогли улучшить свой бизнес», — отметил создатель «Потока».

Платформа была запущена в конце 2015 года. Буквально через месяц, в январе 2016, она начала выдавать первые займы компаниям.