Совкомбанк закрывает проект халяльной карты «Халва». Соответствующую информацию, опубликованную казанским порталом «Финансист» , подтвердили в банке, пояснив, что большинство его клиентов в регионах с большим проникновением ислама предпочитают классическую карту рассрочки «Халва».

По данным «Финансиста», реализация карты «Халва Халяль» и шариатский контроль по продукту будут прекращены с 1 сентября, при этом по действующим клиентам регламент будет соблюдаться.

«Поскольку карта «Халва» в принципе основана на беспроцентной рассрочке, подавляющее число наших клиентов в республиках с большим проникновением ислама предпочитают классическую «Халву». Отключение абсолютно всех платных опций, присущее халяльному продукту, не получило широкого распространения. Ответственные клиенты предпочитают самостоятельно придерживаться правил своего вероисповедания. «Халва» дает такую возможность», — пояснили порталу Банки.ру в Совкомбанке.



Напомним, карту рассрочки «Халва Халяль» Совкомбанк представил в ноябре 2017 года. На тот момент сообщалось, что ее можно оформить в нескольких офисах Совкомбанка в Москве, Казани, Уфе и Набережных Челнах. Оформить карту мог любой клиент, но ее особенностью является соответствие условий и тарифов нормам шариата. Например, покупки можно совершать только в разрешенных шариатом магазинах, а, допустим, в специализированных магазинах по продаже алкоголя платежи по этой карте невозможны ни за счет кредитных средств, ни за счет собственных средств держателя. Также по халяльной «Халве» предусмотрен особый порядок начисления штрафных санкций на сумму просроченной задолженности: в случае списания средств при просрочке они в безакцептном порядке направляются на счет благотворительного фонда (при условии отсутствия заявления заемщика об ухудшении финансового положения). Также по карте «Халва Халяль» нет начисления процентов на остаток собственных денежных средств клиента.