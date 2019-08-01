На базе Минэкономики создана и уже провела первое заседание профильная экспертная группа по НПФ, рассказали «Коммерсанту» три участника и источник, знакомый с его результатами. Возглавить группу должна советник министра Марина Слуцкая. На первом заседании она отсутствовала, и председательствовала начальник отдела развития финансовых рынков департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития министерства Марина Ягунова, пояснили собеседники. Представитель Минэкономики заявил, что не знает о существовании экспертной группы.

На первой встрече рабочей группы обсуждались и разные варианты, предложенные рынком в сфере ограничения переходных кампаний по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), говорят ее участники. Кроме того, обсуждалась разрабатываемая ЦБ и Минфином концепция индивидуального пенсионного капитала, указывают два собеседника издания.

«По итогам совещания принято решение о проведении новой встречи, если у Минэкономики возникнут вопросы по развитию пенсионного рынка», — отмечает собеседник «Коммерсанта». По мнению источников, министерство хочет сформировать у себя экспертизу по пенсионным вопросам, чтобы работать по ним в процессе согласования законодательных инициатив или даже выступать их инициатором.

По словам одного из участников совещания, решение о создании группы принято после того, как министерство дало отрицательный отзыв на поправки к закону «О НПФ». В законе устанавливалась возможность получения пенсии по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) в прежних возрастных рамках: в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин, но мнение министерства после консультаций с отраслью было пересмотрено, поэтому решено создать экспертную группу, чтобы иметь постоянную связь с частными фондами и иметь необходимую экспертизу, утверждает источник издания.