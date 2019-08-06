Компания «Ростелеком» подала иск в Арбитражный суд Москвы, чтобы взыскать с Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ более 314,3 млн рублей.

Причины и суть иска не указаны.

Согласно картотеке арбитражных дел, третьими лицами по делу выступают Министерство внутренних дел РФ; Министерство иностранных дел РФ; Федеральное агентство морского и речного транспорта; Министерство обороны РФ; Федеральная служба безопасности РФ и Министерство транспорта РФ.