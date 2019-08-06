Инфляция в июле 2019 года к июню составила 0,2%, свидетельствуют данные Росстата.

«В июле 2019 года по сравнению с июнем 2019 года индекс потребительских цен составил 100,2%, по сравнению с декабрем 2018 года — 102,7%», — говорится в сообщении.

Годовая инфляция в июле достигла 4,6%, с начала года — 2,7%.

В июле существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало сезонное удешевление плодоовощной продукции, отмечает ведомство.