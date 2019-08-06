Лизинговая компания «ТрансФин-М» подвела итоги деятельности в первом полугодии 2019 года в соответствии с РСБУ. Так, выручка составила 38,1 млрд рублей, что на 89% превышает аналогичный показатель за первое полугодие 2018 года, указано в сообщении лизингодателя.

Чистая прибыль компании за первое полугодие 2019 года составила 8,244 млрд рублей, что почти в десять раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года (0,873 млрд) и на 87% превышает прибыль по итогам 2018 года (4,388 млрд).

Нераспределенная прибыль составила 16,113 млрд рублей.

Собственный капитал «ТрансФин-М» вырос на 36% до 31,01 млрд рублей, уровень достаточности капитала достиг 24,5%.



«Рост ключевых показателей — результат профессиональной работы команды, направленной на рост эффективности всей структуры бизнеса, а также на повышение качества управления бизнес-процессами. Глубокие отраслевые компетенции позволили спрогнозировать конъюнктуру рынка и тенденции его развития, продолжить формирование инвестиционного портфеля высокого качества, оптимизировать структуру фондирования, подтвердив свое место в числе лидеров финансового и операционного лизинга в железнодорожном сегменте. В результате компания добилась роста показателя чистой прибыли до рекордного значения в 8,2 миллиарда рублей», — комментирует генеральный директор «ТрансФин-М» Максим Анищенков.