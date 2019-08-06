Минэкономразвития в прошлом месяце зафиксировало «высокий процент неисполнения» министерствами и ведомствами правительственного плана «Трансформация делового климата» (ТДК), направленного на улучшение условий ведения бизнеса в России, сообщает РБК . Это следует из протокола заседания правительственной подкомиссии по обеспечению устойчивого развития российской экономики, возглавляемой министром Максимом Орешкиным.

Правительство утвердило пакет мер плана «Трансформация делового климата» в январе. Меры, призванные улучшить инвестклимат в России, охватывают 12 направлений, каждое из которых ведет отдельная экспертная группа. В частности, план предполагает, что российские компании получат право подать единую заявку через сайт госуслуг, получить технические условия и заключить договоры о подключении «сразу ко всем необходимым сетям». Всего план содержит 130 пунктов, по которым предусмотрена разработка свыше 60 федеральных законов и актов правительства, а также 21 ведомственного акта. Однако Минэкономразвития отмечает высокий процент неисполнения федеральными министерствами и ведомствами мероприятий плана, сроки которых наступили в I и II кварталах 2019 года.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин поручил Минэнерго, Минстрою, МЧС, Минтрансу, Минприроды, ФАС, Росреестру, ФСБ, ФТС, ФСТЭК, Казначейству и правительству Москвы «принять исчерпывающие меры» по реализации пунктов плана, которые уже необходимо было выполнить за первое полугодие, и представить отчет о проделанной работе. Срок исполнения — август 2019 года. В августе Минэкономразвития планирует направить в Госдуму перечень приоритетных законопроектов, разработанных для исполнения плана по трансформации делового климата, следует из протокола.

Согласно плану в марте должны были быть внедрены веб-cервисы Росреестра для электронного взаимодействия службы с компаниями, осуществляющими кадастровую деятельность, банками, строительными компаниями, кадастровыми инженерами и др. Однако пока электронное взаимодействие с Росреестром не заработало в полной мере, и Орешкин поручил службе представить в Минэкономразвития план-график реализации этой меры, включая предложения по подключению банков к веб-cервисам Росреестра, следует из протокола заседания. Минприроды поручено представить проект постановления правительства, уточняющий критерии отнесения предприятий пищевой промышленности к оказывающим негативное воздействие на окружающую среду, говорится в протоколе заседания. Соответствующий акт правительства, согласно плану ТДК, должен был быть подготовлен Минприроды в мае.

Также Орешкин поручил Минфину представить в Минэкономразвития согласованные с экспертами предложения по дополнению плана ТДК новым мероприятием в развитие пункта по включению оценки эффективности налоговых льгот в основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики.