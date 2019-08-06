Такие сведения приводит агентство РИА Рейтинг .

По состоянию на 1 июля 2019 года Банк «Кубань Кредит» занял 66 место в рейтинге российских банков по объему активов, поднявшись на две позиции в сравнении с данными на 1 апреля 2019 года. Такие сведения приводит агентство РИА Рейтинг .

В рейтинге представлены данные по 456 кредитным организациям России. КБ «Кубань Кредит» вошёл в число 267 банков, которые характеризовались приростом активов.

С начала года объем активов Банка увеличился на 3,6% и достиг 102,5 млрд рублей. Это лучший показатель среди самостоятельных банков Краснодарского края.

http://vid1.rian.ru/ig/ratings/banki_05_07_19.pdf