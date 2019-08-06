Такие сведения приводит агентство РИА Рейтинг.
По состоянию на 1 июля 2019 года Банк «Кубань Кредит» занял 66 место в рейтинге российских банков по объему активов, поднявшись на две позиции в сравнении с данными на 1 апреля 2019 года. Такие сведения приводит агентство РИА Рейтинг.
В рейтинге представлены данные по 456 кредитным организациям России. КБ «Кубань Кредит» вошёл в число 267 банков, которые характеризовались приростом активов.
С начала года объем активов Банка увеличился на 3,6% и достиг 102,5 млрд рублей. Это лучший показатель среди самостоятельных банков Краснодарского края.
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