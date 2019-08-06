Пользователи сервисов онлайн-кредитования готовы порекомендовать его своим знакомым и друзьям. Таковы данные исследования индекса потребительской лояльности (NPS) MoneyMan. Таких пользователей большинство (78%) среди опрошенных.

Исследование NPS определяет, сколько среди пользователей сервиса сторонников, критиков и нейтрально настроенных клиентов. Так, например, сторонников сервиса MoneyMan в результате исследования было 78%, критиков — 7%, индекс NPS составил 71.

По данным сервиса Delighted, который занимается оценкой NPS в различных секторах, средний индекс потребительской лояльности в продажах автомобилей составляет 48, в ретейле – 35, банковском секторе – 32, на рынке фастфуда – 30, в отельном бизнесе – 37.

Среднее значение NPS для банковского рынка в 2019 году в России составило 14, следует из исследования НАФИ. Менее 40% опрошенных клиентов готовы рекомендовать свой основной банк знакомым.