Общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ направил обращение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) с предложением о повышении размера суточных выплат при служебных командировках.



«Профсоюзная сторона по данному вопросу направила обращение ответственному секретарю Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с предложением рассмотреть на заседании рабочей группы РТК по заработной плате, доходам и уровню жизни населения вопрос о повышении нормы возмещения расходов на выплату суточных при нахождении в служебной командировке», — говорится в сообщении на сайте профсоюза.

Отмечается, что сегодня нормы возмещения расходов на выплату суточных составляют 100 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке.

Данная норма регулируется постановлением правительства от 2002 года. Этим же постановлением компенсация расходов для найма жилья во время служебной командировки установлена в размере до 550 рублей в сутки, а при отсутствии подтверждающих документов составляет лишь 12 рублей. Проезд госслужащим к месту командировки оплачивается полностью, однако оговаривается, что при использовании самолета в качестве средства передвижения работникам госучреждений возмещается лишь стоимость билетов экономического класса.