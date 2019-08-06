Согласие заемщика на оказание ему дополнительных платных услуг должно быть отражено непосредственно в заявлении о предоставлении потребительского кредита (займа), а не в отдельном документе или иным способом. Такие требования установлены федеральным законом от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», напоминает Банк России в информационном письме , направленном всем кредиторам.

В бланке заявления на выдачу потребительского кредита (займа) кредитор обязан указать стоимость дополнительных платных услуг и предоставить заемщику возможность отказаться от них. Речь идет, в частности, о предложении заемщику дополнительно различных видов страхования , в том числе жизни и здоровья, а также об иных услугах, которые заемщику предлагается приобрести при заключении кредитного договора.

Сведения о дополнительных платных услугах в заявлении о предоставлении потребительского кредита (займа) должны быть отражены для того, чтобы заемщик мог сделать рациональный выбор, а также для наиболее полного информирования его обо всех расходах, которые он понесет, согласившись на получение дополнительных услуг, поясняется в информационном письме.



Также Банк России неоднократно обращал внимание на то, что заемщик, отказавшийся от дополнительной услуги страхования жизни и здоровья, должен получить информацию о разнице в стоимости кредита (займа) со страховкой и без, напоминают в пресс-службе регулятора.