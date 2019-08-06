Об этом сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев.
Центробанк недосчитается от 750 млрд до 1,4 трлн рублей из средств, потраченных на санации банков по новому механизму, размер потерь будет зависеть от судьбы исков о возмещении убытков бывшими контролирующими лицами; весь объем активов, который попал в периметр финансового оздоровления в 2017 году, – 7 трлн рублей, из них ЦБ оценил 2,4 трлн рублей как проблемные и непрофильные, которые стали объединять в банк непрофильных активов, еще около 300 млрд рублей проблемных активов оставалось в «ФК Открытие» – чтобы сохранить преемственность в работе с ними и не делать баланс «Открытия» стерильным, сообщил «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев.
Часть активов – 233 млрд рублей – удалось вернуть еще при формировании «Траста» в 2018 году, за следующие пять лет с баланса «Траста» будет возвращено еще 482 млрд рублей, также ЦБ рассчитывает вернуть большую часть непрофильных активов, оставленных на балансе группы «Открытия», – 250 млрд рублей, но сделать это ЦБ рассчитывает при продаже банка; итого ЦБ ожидает вернуть с «определенного контура проблемных активов в 2,4 трлн рублей» 965 млрд рублей, или 40,2%, потери ЦБ при этом составят 1,44 трлн рублей, их регулятор намерен снизить за счет исков к бывшим владельцам; ЦБ также предоставлял санируемым банкам капитал — 806,4 млрд рублей совокупно, эти средства – частично или целиком – ЦБ планирует вернуть, продав банки, указывает Поздышев.
Но взыскать с них все свои убытки ЦБ не может, поясняет он: «При подаче этих исков ЦБ обязан рассчитывать не свои фактические убытки (их можно понять только по завершении всех судебных процессов и связанных с ними исполнительных производств), а следовать формуле, определенной в законе о банкротстве. Возможно, практика применения данных норм поставит вопрос их пересмотра, чтобы ЦБ мог включить бо́льшую часть своих убытков на финоздоровление банков в свои иски».
По мнению экспертов, вряд ли ЦБ сможет окупить затраты на докапитализацию банков с помощью их перепродажи, когда банки уходили на санацию, их капитал был отрицательным, а значит, ЦБ нужно было сначала влить средства, чтобы залатать дыру, а затем еще сформировать капитал, чтобы банк мог соблюдать нормативы и наращивать бизнес; вернуть часть денег ЦБ мог бы за счет дивидендов, но даже если банки будут получать прибыль за счет операционной деятельности, ЦБ скорее всего предпочтет оставить ее в капитале, чтобы банки могли расти, а их стоимость выросла.
Уровень возврата в 40–70% выглядит достаточно оптимистично, принимая во внимание, что бывшие собственники банков зачастую выдавали заведомо проблемные кредиты, в том числе прямо или косвенно связанным сторонам, говорят эксперты, перед приходом временной администрации объемы таких кредитов могли увеличиваться, а обслуживание старых ухудшалось, что также снижает шансы на возврат 40–70%; возмещение 55% и тем более 70% можно было бы назвать победой, но все зависит от сроков — надо учесть стоимость денег во времени, так как судебные процессы и поиск активов могут затянуться на годы, а то и десятилетия и наверняка потребуют значительных расходов; даже если все иски будут полностью удовлетворены, еще предстоит взыскать эти средства с бывших владельцев банков, поясняют эксперты.
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