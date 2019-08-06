ЗЕНИТ — первый из банков-партнеров «Росвоенипотеки», который предложил военнослужащим эту программу.

Процентная ставка для участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих составит 6% годовых (при выполнении условий страхования). Условия кредитования распространяются на покупку квартир по военной ипотеке на первичном и вторичном рынке жилья, приобретаемых у застройщиков. Минимальный первоначальный взнос составит 20% от стоимости приобретаемой квартиры.

Максимальная сумма кредита по программе составляет 3 630 000 рублей и до 7 260 000 рублей для супругов-военнослужащих.

Кредитование доступно в рамках ипотечной программы с государственной поддержкой для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй и/или последующий ребенок.

Подробнее с условиями программы можно ознакомиться на сайте «Росвоенипотеки».

Банк ЗЕНИТ — один из крупнейших частных банков на рынке «военной ипотеки». Помимо ипотечных программ на выгодных условиях, военнослужащим доступны другие специальные предложения Банка ЗЕНИТ — в частности, потребительские кредиты .