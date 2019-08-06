Банк «Россия» запускает новый онлайн-сервис, предусматривающий экспресс-оценку недвижимости. Как поясняется в сообщении банка, теперь клиенты смогут за две минуты подать заявку на получение оценки стоимости квартиры для оформления ипотечного кредита.

Для получения оценки недвижимости, соответствующей требованиям банка, необходимо на его сайте зайти в раздел «Ипотечный кредит» и выбрать опцию «Заказать оценку». Выбрав продукт, нужно пройти авторизацию, заполнить поля заявки и выбрать оценочную компанию. По желанию можно настроить сортировку оценщиков по популярности или по скорости работы. Все предложенные оценочные компании имеют аккредитацию банка «Россия».

Далее необходимо прикрепить к заявке требуемые документы и оплатить услугу — онлайн или в отделении банка. После этого оценщик приступает к работе с заявкой. На каждом этапе оценки клиент получает информацию о ходе работ с помощью СМС-сервиса.



«Новая услуга поможет клиентам сэкономить личное время и значительно ускорить процесс оформления ипотечного кредита », — подчеркивается в релизе.