Ослабление санкционного риска до некоторой степени поддержало российский рынок, несмотря на панику на мировых площадках.
Российскому рынку акций удалось избежать вчерашних распродаж, которые охватили все мировые площадки, так как ослабление санкционного риска в выходные до некоторой степени смягчило ситуацию – индекс РТС опустился на 0,8% до 1 282 пунктов, а индекс ММВБ потерял 0,1% до 2 649 пунктов. Глобальный фон был гораздо более мрачным, так как на фоне эскалации американо-китайской торговой войны, после того как Пекин прекратил импорт сельхозпродукции из США в ответ на новое повышение пошлин США, азиатские рынки продемонстрировали самое сильное падение в этом году. Курс юаня опустился ниже психологически важной отметки 7 юаней за доллар впервые более чем за десять лет. На этом фоне произошло падение европейских рынков (индекс StoxxEuro600 снизился на 2,3%). Некоторое ослабление санкционного риска поддержало курс рубля, хотя российская валюта и ослабла ближе к закрытию рынка на 0,4% до 65,53 руб./долл. после того как цены на нефть снизились в ходе вечерних торгов (Brent -3,4% до 59,81 руб./долл.) на фоне эскалации торговой войны между США и Китаем.
Российский рынок акций, судя по всему, сегодня будет консолидироваться вокруг текущих уровней на фоне ослабления рисков: Мы ожидаем, что сегодня утром российский рынок акций будет двигаться в боковом тренде и по итогам дня почти не изменится на фоне ослабления санкционного риска и некоторой стабилизации направления движения азиатских рынков. Подписанный в минувший четверг Дональдом Трампом президентский указ, позволяющий ввести дополнительные санкции против стран, использующих химическое и биологическое оружие, оказался не столь разрушительным, как это можно было предположить изначально. Юань сегодня утром немного укрепился (+0,1% до 7,04 юаней за доллар). Цена на нефть (Brent +1,0% @ 60,40) вернулась на отметку более $60/барр., что должно вселить некоторое доверие к рублю. Инвесторы, как мы считаем, все еще будут уходить в защитные активы, такие как акции золотодобывающих компаний.
Фьючерсы на железную руду опустились в цене ниже $100/t: позитивно с точки зрения себестоимости, негативно для спроса на сталь
Ослабление санкционного риска до некоторой степени поддержало российский рынок, несмотря на панику на мировых площадках: Российскому рынку акций удалось избежать вчерашних распродаж, которые охватили все мировые площадки, так как ослабление санкционного риска в выходные до некоторой степени смягчило ситуацию – индекс РТС опустился на 0,8% до 1 282 пунктов, а индекс ММВБ потерял 0,1% до 2 649 пунктов. Глобальный фон был гораздо более мрачным, так как на фоне эскалации американо-китайской торговой войны, после того как Пекин прекратил импорт сельхозпродукции из США в ответ на новое повышение пошлин США, азиатские рынки продемонстрировали самое сильное падение в этом году. Курс юаня опустился ниже психологически важной отметки 7 юаней за доллар впервые более чем за десять лет. На этом фоне произошло падение европейских рынков (индекс StoxxEuro600 снизился на 2,3%). Некоторое ослабление санкционного риска поддержало курс рубля, хотя российская валюта и ослабла ближе к закрытию рынка на 0,4% до 65,53 руб./долл. после того как цены на нефть снизились в ходе вечерних торгов (Brent -3,4% до 59,81 руб./долл.) на фоне эскалации торговой войны между США и Китаем.
Российский рынок акций, судя по всему, сегодня будет консолидироваться вокруг текущих уровней на фоне ослабления рисков: Мы ожидаем, что сегодня утром российский рынок акций будет двигаться в боковом тренде и по итогам дня почти не изменится на фоне ослабления санкционного риска и некоторой стабилизации направления движения азиатских рынков. Подписанный в минувший четверг Дональдом Трампом президентский указ, позволяющий ввести дополнительные санкции против стран, использующих химическое и биологическое оружие, оказался не столь разрушительным, как это можно было предположить изначально. Юань сегодня утром немного укрепился (+0,1% до 7,04 юаней за доллар). Цена на нефть (Brent +1,0% @ 60,40) вернулась на отметку более $60/барр., что должно вселить некоторое доверие к рублю. Инвесторы, как мы считаем, все еще будут уходить в защитные активы, такие как акции золотодобывающих компаний.
Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)
Фьючерсы на железную руду опустились в цене ниже $100/t: позитивно с точки зрения себестоимости, негативно для спроса на сталь.
Вчера фьючерсы на железную руду на Даляньской бирже опустились в цене ниже $100/т; это эквивалентно снижению на 11% с конца июля (в юанях). Снижение отчасти связано с ослаблением юаня в ответ на новый раунд торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином. Усиление напряженности совпало с вышедшей статистикой, указывающей на замедление роста в промышленном секторе на ключевых рынках. Мировое производство стали снизилось в июне в месячном сопоставлении. По данным Всемирной ассоциации производителей стали, снижение наблюдалось в Китае, Германии, США, России и Индии. Рост запасов руды в Китае и сильный скачок в росте экспорта из Бразилии привели к понижению прогнозов цен. Несмотря на тот факт, что более дешевая руда позитивно отразится на себестоимости (особенно у ММК), мы считаем это негативным сигналом к понижению спроса на сталь и соответствующему нисходящему тренду мировых бенчмарков в 2П19. По сведениям из отчетности NLMK, MMK, Северсталь и Evraz наблюдали рост спроса на внутреннем рынке. Так как ожидается сезонное ослабление спроса, мы считаем, что сильной поддержки со стороны экспортных рынков в дальнейшем ожидать не стоит.
Борис Красноженов: bkrasnozhenov@alfabank.ru (Начальник аналитического отдела)
Юля Толстых: yatolstyh@alfabank.ru (Аналитик)
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