Российскому рынку акций удалось избежать вчерашних распродаж, которые охватили все мировые площадки, так как ослабление санкционного риска в выходные до некоторой степени смягчило ситуацию – индекс РТС опустился на 0,8% до 1 282 пунктов, а индекс ММВБ потерял 0,1% до 2 649 пунктов. Глобальный фон был гораздо более мрачным, так как на фоне эскалации американо-китайской торговой войны, после того как Пекин прекратил импорт сельхозпродукции из США в ответ на новое повышение пошлин США, азиатские рынки продемонстрировали самое сильное падение в этом году. Курс юаня опустился ниже психологически важной отметки 7 юаней за доллар впервые более чем за десять лет. На этом фоне произошло падение европейских рынков (индекс StoxxEuro600 снизился на 2,3%). Некоторое ослабление санкционного риска поддержало курс рубля, хотя российская валюта и ослабла ближе к закрытию рынка на 0,4% до 65,53 руб./долл. после того как цены на нефть снизились в ходе вечерних торгов (Brent -3,4% до 59,81 руб./долл.) на фоне эскалации торговой войны между США и Китаем.

Российский рынок акций, судя по всему, сегодня будет консолидироваться вокруг текущих уровней на фоне ослабления рисков: Мы ожидаем, что сегодня утром российский рынок акций будет двигаться в боковом тренде и по итогам дня почти не изменится на фоне ослабления санкционного риска и некоторой стабилизации направления движения азиатских рынков. Подписанный в минувший четверг Дональдом Трампом президентский указ, позволяющий ввести дополнительные санкции против стран, использующих химическое и биологическое оружие, оказался не столь разрушительным, как это можно было предположить изначально. Юань сегодня утром немного укрепился (+0,1% до 7,04 юаней за доллар). Цена на нефть (Brent +1,0% @ 60,40) вернулась на отметку более $60/барр., что должно вселить некоторое доверие к рублю. Инвесторы, как мы считаем, все еще будут уходить в защитные активы, такие как акции золотодобывающих компаний.

Фьючерсы на железную руду опустились в цене ниже $100/t: позитивно с точки зрения себестоимости, негативно для спроса на сталь

Ослабление санкционного риска до некоторой степени поддержало российский рынок, несмотря на панику на мировых площадках: Российскому рынку акций удалось избежать вчерашних распродаж, которые охватили все мировые площадки, так как ослабление санкционного риска в выходные до некоторой степени смягчило ситуацию – индекс РТС опустился на 0,8% до 1 282 пунктов, а индекс ММВБ потерял 0,1% до 2 649 пунктов. Глобальный фон был гораздо более мрачным, так как на фоне эскалации американо-китайской торговой войны, после того как Пекин прекратил импорт сельхозпродукции из США в ответ на новое повышение пошлин США, азиатские рынки продемонстрировали самое сильное падение в этом году. Курс юаня опустился ниже психологически важной отметки 7 юаней за доллар впервые более чем за десять лет. На этом фоне произошло падение европейских рынков (индекс StoxxEuro600 снизился на 2,3%). Некоторое ослабление санкционного риска поддержало курс рубля, хотя российская валюта и ослабла ближе к закрытию рынка на 0,4% до 65,53 руб./долл. после того как цены на нефть снизились в ходе вечерних торгов (Brent -3,4% до 59,81 руб./долл.) на фоне эскалации торговой войны между США и Китаем.

Российский рынок акций, судя по всему, сегодня будет консолидироваться вокруг текущих уровней на фоне ослабления рисков: Мы ожидаем, что сегодня утром российский рынок акций будет двигаться в боковом тренде и по итогам дня почти не изменится на фоне ослабления санкционного риска и некоторой стабилизации направления движения азиатских рынков. Подписанный в минувший четверг Дональдом Трампом президентский указ, позволяющий ввести дополнительные санкции против стран, использующих химическое и биологическое оружие, оказался не столь разрушительным, как это можно было предположить изначально. Юань сегодня утром немного укрепился (+0,1% до 7,04 юаней за доллар). Цена на нефть (Brent +1,0% @ 60,40) вернулась на отметку более $60/барр., что должно вселить некоторое доверие к рублю. Инвесторы, как мы считаем, все еще будут уходить в защитные активы, такие как акции золотодобывающих компаний.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Фьючерсы на железную руду опустились в цене ниже $100/t: позитивно с точки зрения себестоимости, негативно для спроса на сталь.

Вчера фьючерсы на железную руду на Даляньской бирже опустились в цене ниже $100/т; это эквивалентно снижению на 11% с конца июля (в юанях). Снижение отчасти связано с ослаблением юаня в ответ на новый раунд торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином. Усиление напряженности совпало с вышедшей статистикой, указывающей на замедление роста в промышленном секторе на ключевых рынках. Мировое производство стали снизилось в июне в месячном сопоставлении. По данным Всемирной ассоциации производителей стали, снижение наблюдалось в Китае, Германии, США, России и Индии. Рост запасов руды в Китае и сильный скачок в росте экспорта из Бразилии привели к понижению прогнозов цен. Несмотря на тот факт, что более дешевая руда позитивно отразится на себестоимости (особенно у ММК), мы считаем это негативным сигналом к понижению спроса на сталь и соответствующему нисходящему тренду мировых бенчмарков в 2П19. По сведениям из отчетности NLMK, MMK, Северсталь и Evraz наблюдали рост спроса на внутреннем рынке. Так как ожидается сезонное ослабление спроса, мы считаем, что сильной поддержки со стороны экспортных рынков в дальнейшем ожидать не стоит.

Борис Красноженов: bkrasnozhenov@alfabank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: yatolstyh@alfabank.ru (Аналитик)