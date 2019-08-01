Ассоциация больших данных, в которую входят Сбербанк , Тинькофф Банк, «Ростелеком», «Мегафон», Qiwi, до конца года планирует создать тестовую площадку-«песочницу» для обработки данных своих участников. Об этом «Известиям» рассказал исполнительный директор организации Алексей Нейман. По его словам, члены ассоциации готовы делиться обезличенными данными своих клиентов. В «песочницу» будут попадать данные о продажах товаров и оказании услуг, а также о других событиях.

Площадка, на которой будут агрегированы данные о миллионах пользователей, будет некоммерческой — но технологии и сервисы, апробированные в «песочнице», участники ассоциации, их партнеры и внешние стартапы впоследствии смогут монетизировать, надеется Нейман. Сервисы на основе собранных в «песочнице» данных будут востребованы государством и муниципальными властями. Анализ информации о перемещениях людей поможет в планировании дорожного строительства, оптимальном размещении школ, поликлиник, МФЦ, рассуждает он.

Группа «Тинькофф» заинтересована в тесте новых технологий, связанных с Big Data, отметил ее представитель. В пресс-службе Сбербанка сообщили, что планируют принять участие в этом пилотном проекте. Идеи, опробованные в «песочнице», сработают на улучшение сервисов «МегаФона» и клиентского опыта, рассчитывает представитель оператора. «Песочница» поможет апробировать модели, построенные на принципах взаимного обогащения данных, отметила директор по данным Qiwi Юлия Богачева. Qiwi готова делиться данными, связанными с анализом предпочтений ее клиентов, добавила Богачева.

Эксперты отмечают: риск подобных проектов связан с тем, что оборот обезличенных данных до сих пор находится в «серой» зоне, то есть никак не регулируется, хотя уже есть законодательные инициативы по этой теме. Именно поэтому Ассоциация больших данных пригласила к участию в своем проекте Минэкономразвития и Минкомсвязь, а также собирается вовлечь представителей Роскомнадзора.

Существование «песочницы», в которой будут сливаться данные, создает угрозу утечек персональной информации,предупреждает руководитель проекта Content Review Сергей Половников. Процедура обезличивания непрозрачна, кроме того, анонимизация — понятие относительное: сейчас информации о людях уже очень много, и восстановить личность, сложив данные о человеке, содержащиеся в различных источниках, не составляет труда, уверен он.