Московский городской суд признал законным наложение обеспечительных мер на сумму около 437 млн рублей, принадлежащих экс-министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве на 4 млрд рублей, сообщил адвокат обвиняемого Сергей Дрозда.

«Постановление Басманного суда от 1 апреля о наложении ареста на денежные средства моего подзащитного оставлено в силе», — сказал адвокат.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал денежные средства Абызова, хранящиеся на двух счетах, открытых в Интерпромбанке.

По данным следствия, в 2011-2014 годах Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Вместе с сообщниками он похитил мошенническим путем 4 млрд рублей у двух компаний, производящих и передающих электроэнергию на территории Новосибирской области. По информации СК, похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж. Следователи полагают, что соучастники преступления «поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны».