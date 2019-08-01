СДМ-Банк снизил ставки по вкладам в рублях.

Доходность депозита «Капитал» (от 3 тыс. рублей на шесть, девять месяцев, один год, 18, 24 и 36 месяцев) составит 3,6—5,7% (ранее — 4—5,95%), а «Универсальный» (от 500 тыс. рублей на один, два, три, шесть, девять месяцев, один год, 18, 24 и 36 месяцев) — 2,6—4,8% годовых (прежде — 2,6—5,4%).

«Инвестор» (от 700 тыс. рублей на один год, 18, 24 и 36 месяцев) открывается под 4,25—5,95% годовых (ранее — под 4,5—6,2%).

Вклады можно пополнять. Проценты по ним выплачиваются в конце срока.

«Доход» (от 3 тыс. рублей на один, два, три, шесть, девять месяцев, один год, 18, 24 и 36 месяцев) оформляется под 4,55—7% (прежде — под 4,8—7,25%), а «Премьер» (от 700 тыс. рублей на один год, 18, 24 и 36 месяцев) — под 5,55—7,25% годовых (до этого — под 5,8—7,5%).

Дополнительные взносы не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.