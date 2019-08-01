Сбербанк , Газпромбанк и Digital Horizon закрыли сделку, в рамках которой Сбербанк приобрел 51% акций группы компаний «Центр речевых технологий». Об этом сообщили в Сбербанке, уточнив, что Газпромбанк остался стратегическим акционером ЦРТ и продолжит активно участвовать в дальнейшем развитии компании.

Также в капитал ЦРТ вошла международная венчурная компания Digital Horizon.

Как указывали СМИ, ранее ЦРТ контролировался структурами Газпромбанка. Предполагалась, что сумма сделки по выкупу пакета Сбербанком составит около 5 млрд рублей (об этом сообщало агентство Reuters). В апреле газета «Ведомости» уточняла , что Digital Horizon может получить 10% ЦРТ.

Акционеры сформировали новый совет директоров, в который вошли четыре представителя Сбербанка, два представителя Газпромбанка и один представитель Digital Horizon. Председателем избран руководитель SberDevices Константин Круглов.

Ставший частью экосистемы Сбербанка Центр речевых технологий специализируется на разработке технологий искусственного интеллекта, в том числе распознавании и синтезе речи и компьютерном зрении. Благодаря сделке компания получит доступ к ресурсам и компетенциям двух крупнейших финансовых организаций России, а также к международной экспертизе Digital Horizon, которая позволит разработкам ЦРТ конкурировать на глобальном технологическом рынке, подчеркивается в релизе.

«Сбербанк уже начал использовать разработки ЦРТ в своих продуктах и технологиях. Например, в том числе на их базе была создана цифровая телеведущая «Елена», представленная нами весной этого года. Я уверен, что совместная работа со специалистами ЦРТ поможет дополнить и улучшить продукты и услуги нашей растущей экосистемы. Важной задачей команды станет выход на международный рынок, где у компании есть все возможности занять существенную рыночную долю в сегменте речевых технологий, составив серьезную конкуренцию крупнейшим международным игрокам», — комментирует Константин Круглов.



«С закрытием сделки ЦРТ приобрел стратегического партнера, синергия с которым задает новый мощный импульс нашему развитию. ЦРТ — один из лидеров по внедрению биометрических решений в России: речевые технологии компании улучшают пользовательский опыт в крупных финансовых институтах, телекоммуникациях, здравоохранении. Продукты ЦРТ на базе распознавания лиц работают в спорте, транспорте, создают инфраструктуру «умного» города по всей стране. Экспертиза и поддержка одного из ведущих банков мира послужит серьезным драйвером для реализации наших амбициозных целей на российском и глобальном рынках», — отметил генеральный директор группы «ЦРТ» Дмитрий Дырмовский.