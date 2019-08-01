«Сбербанк Лизинг» увеличил лимит финансирования в рамках сделок автолизинга с 24 млн до 50 млн рублей. Предложение, рассчитанное в первую очередь на предприятия малого и среднего бизнеса, позволит клиентам приобретать необходимые транспортные средства и технику на специальных условиях, подчеркивается в релизе компании.

Там уточняется, что, помимо увеличенной более чем в два раза суммы финансирования, «Сбербанк Лизинг» предлагает новые программы со сниженными авансовыми платежами без финансовых документов.

«Увеличение доступной суммы лимита, а также снижение аванса — это дополнительные меры поддержки небольших компаний, которые помогут расширить бизнес и приобрести необходимые для бизнеса транспорт и технику в большем объеме», — отмечается в сообщении.

«Сбербанк Лизинг» также стремится упростить процесс оформления сделки. Так, для клиентов доступно ускоренное одобрение сделки с сокращенным пакетом документов и без представления финансовой отчетности — в течение восьми рабочих часов, следует из релиза. Кроме этого, компания развивает сервис e-Leasing, позволяющий полностью оформить сделку и подписать трехсторонний договор в онлайн-режиме. «Сервис обеспечивает работу в условиях высокого уровня безопасности: данные надежно хранятся на сервере», — уточняют в «Сбербанк Лизинге».

«Внедряя новые сервисы, «Сбербанк Лизинг» уделяет большое внимание обратной связи с клиентом и учитывает все их пожелания и потребности, — говорится также в сообщении. — После тщательного анализа отзывов пользователей на сайте компании были добавлены онлайн-сток автомобилей и возможность определения ближайшего отделения «Сбербанк Лизинга», также доступная в мобильном приложении. Программа автоматически определяет ближайшее к пользователю отделение и предлагает выбрать его для дальнейшего обслуживания».



Заключить договор лизинга можно во всех регионах страны: для оформления лизинговой сделки клиент может обратиться не только в офисы компании, но и в любое отделение Сбербанка, обслуживающее корпоративных клиентов.

