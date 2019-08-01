Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«При оформлении договора ипотечного кредитования клиенты Сбербанка могут заключить договор страхования жизни и здоровья, в том числе в компании «Сбербанк страхование жизни» по программе «Защищенный заемщик». Страховая компания внесла изменения в эту программу, повысив максимальный возраст заемщиков до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования», — говорится в сообщении.

Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке, отмечают в банке.



«Программа страхования жизни к ипотеке «Защищенный заемщик» в СК «Сбербанк страхование жизни» обеспечивает защиту по рискам инвалидности 1 и 2 группы или ухода из жизни. В случае наступления этих событий финансовые обязательства клиента перед банком берет на себя страховая компания. Заключение договора страхования жизни позволяет получить скидку при оформлении ипотечного кредита в Сбербанке в размере 1 п.п. к уже заявленной ставке», — уточняется в релизе.