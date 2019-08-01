Рубль начал торговую сессию понедельника разнонаправленным движением по отношению к доллару и евро, но в последующие минуты демонстрирует небольшое укрепление к обеим валютам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дорожал на 9 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро — на 13 копеек. На 10:11 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 65,15 рубля (минус 13 копеек). Курс евро на 10:11 мск равнялся 72,42 рубля (минус 6 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, в понедельник основное внимание акцентируем на рубль, который в пятницу попробовал на прочность сильное сопротивление дальнейшему обесцениванию на уровне 65,5 рубля за доллар.

«Вроде бы особых причин для его пробития пока нет, о чем говорит и пара евро-доллар, ушедшая над отметку 1,11 и пытающаяся продолжить рост. Но если рубль попытается нарисовать отскок, это станет негативным фактором для рынка акций», — пояснял аналитик.