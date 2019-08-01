Роскомнадзор направил письмо в банк «ФК Открытие» в связи с возможным неправомерным распространением персональных данных клиентов Бинбанка, который в рамках санации был присоединен к банку «Открытие», сообщает ведомство.

«В письме содержится требование представить информацию о причинах, повлекших распространение персональных данных клиентов банка (в объеме ФИО, паспортные данные, телефон и адрес проживания клиентов), о лицах, допустивших указанное распространение, а также о принятых мерах по устранению последствий случившегося», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Ранее сообщалось, что в сеть «утекла» база данных 70 тыс. клиентов Бинбанка.