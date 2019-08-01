Райффазенбанк улучшил условия предоставления ипотечных займов: теперь при сумме займа от 3 до 7 млн рублей в банке действует единая ставка для всех клиентов: 9,99% годовых при соотношении «кредит/залог» до 80% и 10,49% годовых при К/З от 80% до 85%. Установленные ранее ставки по ипотечным займам остались на прежнем уровне и составляют: при сумме кредита свыше 7 млн рублей — 9,79% годовых, при сумме кредитования до 3 млн рублей: 10,25% годовых для зарплатных клиентов и 10,49% годовых — для прочих категорий заемщиков с надбавкой к ставке в размере 0,5 процентного пункта (п. п.) в случае, если соотношение кредит/залог превышает 80%.

Данные ставки действует при покупке новостроек , вторичного жилья , кредитам под залог имеющегося жилья , а также по рефинансированию .

Остальные условия кредитования не изменились. Кредиты предоставляются на сумму до 26 млн рублей, но не более 85% от стоимости залога для клиентов «с улицы» и 90% — зарплатных клиентов банка. Максимальный срок кредитования составляет 30 лет.

Указанные ставки будут действовать при заключении заемщиком договора комплексного ипотечного страхования. При отказе от личного и/или титульного (если применимо) страхования надбавка к ставке составит 0,5 п. п., а если возраст заемщика на момент подачи документов превысит 45 лет и 1 мес. надбавка возрастет до 3,2 п. п.

«Несомненно, произошедшие изменения положительно отразятся на конкурентных позициях этих продуктов банка на рынке, так как сумма финансирования в размере от 3 до 7 млн рублей является, по нашим наблюдениям, в настоящее время наиболее распространенной», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.