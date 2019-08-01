От работодателей будут требовать направлять сотрудникам сообщение о праве самостоятельно выбрать организацию для получения зарплатной карты, а также сменить банк по своему желанию, рассказала «Известиям» начальник управления контроля финрынков ФАС Ольга Сергеева. ФАС считает, что эта мера способна позитивно повлиять на конкуренцию в финансовом секторе и снизить риски давления на подчиненных.

Председатель комитета Госдумы по финрынкам Анатолий Аксаков согласился, что такая система информирования должна быть предусмотрена и не исключено, что изменения в законодательство будут обсуждаться уже осенью. Инициативу можно реализовать в форме электронной анкеты, где сотруднику будет предложено выбрать банк из перечня, добавил он. Технологической основой для перевода денег может служить СБП, считает Аксаков.

По словам зампреда Альфа-Банка Владимира Сенина, сейчас поправка обсуждается с Минтрудом и ЦБ. В ответ на юридически значимое сообщение сотрудник сможет прислать номер своего телефона, который будет служить идентификатором в СБП. Таким образом функционал СБП гарантирует гражданину конфиденциальность. Новая система также позволяет минимизировать расходы компании. Даже если сотрудники выбрали десять разных банков, перевод осуществляется одним платежом в НСПК, добавил Владимир Сенин.

Как пояснил зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов, если зарплаты начнут перечислять через СБП, вместо системы зарплатного банка будет использоваться единый для всех интерфейс от ЦБ. Бухгалтер даже не узнает, в какой банк уходят деньги. Ему будут доступны лишь имя и номер телефона сотрудника.

В ЦБ предложение поддержали. А использование СБП как инструмента перевода зарплаты уже запланировано в рамках развития системы, добавили там. В Минфине сообщили, что смогут сформулировать позицию лишь после поступления предложения в установленном порядке. В Минтруде напомнили, что работник уже сейчас вправе подать заявление о замене кредитной организации и сообщить работодателю любые реквизиты для перевода заработной платы, в том числе с использованием платежей системы ЦБ.