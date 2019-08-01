Прибыль британско-гонконгской банковской группы HSBC Holdings plc, приходящаяся на головную компанию, по итогам первого полугодия 2019 года поднялась на 18,6% в годовом выражении, до 8,507 млрд долларов, свидетельствуют данные финансовой отчетности банка.



В пересчете на одну акцию разводненная прибыль составила 0,42 доллара против 0,36 доллара годом ранее. Операционная прибыль банковской группы за отчетный период увеличилась на 18,8% — до 11,083 млрд долларов. Чистый процентный доход группы составил 15,240 млрд долларов, увеличившись на 0,9% в годовом выражении. Выручка поднялась на 7,6% — до 29,372 млрд долларов.

Прибыль, приходящаяся на головную компанию, во втором квартале выросла на 7% в годовом выражении, до 4,373 млрд долларов. Операционная прибыль банковской группы за три месяца поднялась на 5,6% к прошлому году, до 5,462 млрд долларов. Чистый процентный доход группы составил 7,772 млрд долларов, что на 1,7% больше показателя прошлого года.

Скорректированный рост выручки за полугодие составил 8%, говорится в релизе, что объясняется сильными показателями подразделений Retail Banking and Wealth Management (RBWM) и Commercial Banking (CMB). При этом скорректированная выручка подразделения Global Banking and Markets (GB&M) сократилась на 3% из-за более низкой рыночной активности на фоне экономической неопределенности.

HSBC ожидает улучшения показателей GB&M в 2019—2020 годах. Группа также намерена в скором времени начать программу выкупа акций на сумму до 1 млрд долларов.