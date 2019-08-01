Приговоренный в 2008 году к 19 годам колонии строгого режима как заказчик убийства первого заместителя председателя Банка России Андрея Козлова финансист Алексей Френкель желает дать показания по делу братьев Магомедовых, «изобличающие [фигурантов дела] в причастности к заказному убийству и легализации денежных средств, нажитых преступным путем». Об этом говорится в заявлении адвоката Френкеля Эдуарда Гладилина следователю Следственного департамента МВД Николаю Будило, сообщает РБК .

«Мы пока не готовы публично рассказывать о содержании будущих показаний, чтобы не помешать следствию. Могу только сказать, что желание давать новые показания у моего подзащитного появилось после арестов [бывшего заместителя начальника Управления «К» ФСБ Дмитрия] Фролова и ряда участников банковского рынка того периода», — заявил Гладилин.

В конце апреля Фролова арестовали вместе с руководителем 2-го отдела Управления «К» и его бывшего подчиненного Кирилла Черкалина в рамках дела о хищении 490 млн рублей у бизнесмена Сергея Гляделкина. В числе фигурантов дела — также оперативник управления «К» Андрей Васильев, а также экс-руководители «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко и Александр Бондаренко.

Бывший замначальника отдела Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД России Дмитрий Целяков, объяснил, что оперативное сопровождением по делу об убийстве Козлова осуществлял представлявший «банковское» Управление «К» ФСБ Фролов. По словам Целякова, оригинал допроса Френкеля у МВД изъяли, но приобщили не к делу об убийстве Козлова, а «к делу, где потерпевшим был [нынешний акционер крымского Генбанка] Евгений Двоскин».

«Френкель много знает о тех, кто работал с дагестанскими потоками, например, через «Диамонд-банк», об [арестованном председателе совета директоров банка «Балтика»] Олеге Власове, а тот, в свою очередь, о многих транзитах через Украину и Молдову», — уверяет Целяков.

Владелец «Суммы» Зиявудин Магомедов и его брат, экс-сенатора Магомед Магомедов обвиняется в создании преступного сообщества (ОПС), мошенничестве и в растрате. Общий ущерб по делу составляет 2,5 млрд рублей. Также Магомеду Магомедову вменяется незаконный оборот оружия — при обыске у него нашли два пистолета. Членом ОПС Магомедовых следствие считает также главу компании «Интекс», входящей в группу «Сумма», Артура Максидова, скрывшегося в ОАЭ Эльдара Нагаплова и арестованного в Москве финансиста Александра Кабанова.