Новые санкции против России вступят в силу 26 августа, говорится в сообщении Минфина США.



«Директива вступит в силу 26 августа 2019 года после периода уведомления конгресса, который необходим по закону CBW (закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его боевое применение от 1991 года. — Прим. ред.)», — сообщает ведомство.

США 3 августа объявили о введении второго раунда санкций под предлогом применения Россией химического оружия в Солсбери. РФ это отрицает. Госдепартамент США изначально сообщал, что новые санкции вступят в силу 19 августа.

Второй пакет санкций США против России в рамках «дела Скрипалей» включает ограничения на госдолг и требование Вашингтона к международным организациям, например, ВБ, МВФ не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать российское правительство не в рублях. Будут введены и дополнительные ограничения по экспорту в РФ ряда материалов, товаров и техники в рамках списка министерства торговли США.

При этом Минфин США в субботу пояснил, что новые санкции США не распространяются на госкомпании.