Заработную плату выше 75 тыс. рублей в месяц получают только 12% сотрудников, говорится в исследовании РИА Новости.



«В большинстве случаев такой заработок говорит о среднем достатке семьи такого работника, а часто даже об относительно высоком уровне материального положения», — отмечается в исследовании.

Средняя заработная плата россиян за 20 лет увеличилась в 20 раз и сейчас составляет 30 тыс. рублей, наибольшая доля работников с высокой зарплатой приходится на добывающую отрасль, а с низкой — на легкую промышленность.



В России, как и в большинстве стран мира, наблюдается ощутимое расслоение в уровнях заплат у разных людей, отмечают эксперты, при этом одним из существенных факторов, определяющих уровень заработка, является профессия и отрасль, в которой работает человек. Из проанализированных 27 отраслей лишь в трети доля высокооплачиваемых работников была выше, чем в среднем по стране.



Большинство из высокооплачиваемых работников трудятся в пяти сферах, наибольшая доля приходится на отрасль «Добыча полезных ископаемых». В первую очередь высокие зарплаты у нефтяников, газовиков, а также у шахтеров. В целом порядка 37% работников данной сферы могут похвастаться высоким заработком.



Второй отраслью с большой долей высоких зарплат является «Рыболовство и рыбоводство», здесь месячную заплату в 75 тыс. рублей и более имеют 34% работников. В то же время это достаточно малочисленная отрасль, в ней заняты менее 100 тыс. человек.

Не сильно отстает от лидирующих сфер финансовая отрасль. Очень высокую зарплату здесь получают банковские работники, связано это со значительной финансовой ответственностью. В целом хорошим заработком могут похвастаться более 33% работников данной сферы.

Еще в двух отраслях доля работников с высокими зарплатами находится на уровне заметно выше среднероссийского. На относительно высокие зарплаты могут при определенных условиях рассчитывать сотрудники, занятые, в отрасли «IT, связь и массовые коммуникации» и в отрасли «Профессиональная, научная и техническая деятельность». В этих двух сферах более четверти работников получают среднемесячную зарплату в размере 75 тыс. рублей и выше.



Менее 15 тыс. рублей в месяц получают более 20% работников четырех отраслей российской экономики, в том числе образования и туризма.

Отраслью-аутсайдером оказалась «Легкая промышленность», где, как говорится в исследовании, «мало больших зарплат, много низких зарплат и в целом низкая средняя зарплата».



Согласно расчетам, менее 15 тысяч рублей в месяц зарабатывают более 30% работников этой сферы. Также достаточно большая доля (более 21%) сотрудников с низкими зарплатами наблюдается в таких отраслях как «Образование», «Сельское и лесное хозяйство» и «Гостиницы, кафе и рестораны».

В образовании маленькие зарплаты обусловлены низкой оплатой труда молодых специалистов и нянечек в детских садах. В сельском хозяйстве по-прежнему много низкоквалифицированного, часто сезонного, труда, который оплачивается очень плохо. А в сфере гостиниц, кафе и ресторанов вместе с высокой долей неквалифицированного труда есть еще фактор «чаевых», таким образом, зарплаты могут быть низкие в расчете на материальное поощрение со стороны клиентов.



Помимо четырех вышеназванных еще в девяти других отраслях доля людей с зарплатой ниже 15 тысяч рублей в месяц превышает 10%. Совсем мало низкооплачиваемых сотрудников в трех отраслях: «Добыча полезных ископаемых», «Финансовая деятельность» и отрасль «Химической промышленности».

Исследование основано на данных по средним зарплатам за 12 месяцев с 1 мая 2018 года по 1 мая 2019 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года. Учитывался заработок постоянных сотрудников крупных и средних организаций.