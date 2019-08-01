Только 7% российских застройщиков перешли на новую модель финансирования в жилищном строительстве через счета эскроу. Об этом сообщил в понедельник журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко при посещении Национального исследовательского Московского государственного строительного университета.

«Сейчас в стройке находится 123 миллиона квадратных метров Где-то 30% уже оформили право строить по старой модели. 7% только перешли на новую модель, остальные — и ни туда, и ни сюда», — сказал вице-премьер.

По словам Мутко, строительная отрасль переживает непростой переход, но были сделаны все необходимые меры для плавного перехода на новую модель финансирования. «Все идет непросто, но процесс идет. Сейчас несколько ситуация улучшается», — добавил он.