В первом полугодии 2019 года количество выданных ипотечных кредитов в Московском региона сократилось на 6,1%, до 70,6 тыс., сообщает пресс-служба ГУ ЦБ РФ по Центральному федеральному округу. Отмечается рост объемов кредитования: в Московском регионе он составил 283,5 млрд рублей, больше на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сократилось к первому полугодию 2018 года также количество ипотечных кредитов в рублях, выданных заемщикам из Москвы,— на 2,9% (32,8 тыс.) в первой половине 2019-го, при этом растут объемы выдачи — на 7,3%, до 175,5 млрд рублей.

Средневзвешенный срок кредитования и в Москве, и в Московской области составил 18 лет 4 месяца.

Условия предоставления ипотеки в целом в первом полугодии 2019 года несколько ужесточились. В июне по сравнению с январем 2019 года ставка по рублевой ипотеке в Москве выросла на 0,2 п.п., а в Московской области — на 0,4 п.п.

В иностранной валюте заемщикам Московского региона в течение первого полугодия 2019 года было выдано 10 ипотечных жилищных кредитов на сумму 275,6 млн рублей.