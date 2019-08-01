Министерство финансов РФ в период с 7 августа по 5 сентября 2019 года закупит валюту на сумму 246,2 млрд рублей, следует из материалов на сайте ведомства.



Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 11,2 млрд рублей.



«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в августе 2019 года в размере +237 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июля 2019 года составило 9,2 млрд рублей», — отмечается в сообщении.

Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 246,2 млрд рублей.



Банк России снял мораторий на закупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила 15 января. С 1 февраля регулятор начал докупать валюту , чтобы провести те сделки, которые не состоялись во время действия моратория.