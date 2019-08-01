Предприятие «Юган-Юнион Кард», получившее отказ Арбитражного суда ХМАО в признании авиакомпании «ЮТэйр» банкротом, спустя 10 дней после этого решения направило в инстанцию новое заявление, следует из картотеки дел на сайте суда.



В марте «Юган-Юнион Кард» и еще три компании направили заявления о банкротстве «ЮТэйр» в арбитраж Югры. Суммы, указанные в требованиях, составляют от 308 тыс. до 380 тыс. рублей. Все четыре иска были объединены в одно производство. Решение по заявлению «Юган-Юнион Кард» суд вынес 22 июля, отказав в признании «ЮТэйр» банкротом.

Новое аналогичное заявление компании, согласно данным на сайте арбитражного суда, поступило 2 августа. Сумма требований осталась прежней и составляет около 380 тыс. рублей. Другие подробности дела пока не уточняются.

Ранее окружной арбитражный суд также отказал во введении наблюдения в отношении авиакомпании «ЮТэйр» по требованию фирмы «Флеш лайт капитал» в рамках указанного производства. По нему ожидают рассмотрения заявления еще двух компаний — «Гидпромэнергострой» и «Интер».