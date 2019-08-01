Помимо преимуществ, которые дает своим держателям карта Visa Gold, клиенты банка «Восточный» бесплатно получат страховой полис для многократных поездок, защищающий от непредвиденных трат на медицинское обслуживание по всему миру.

Кроме того, данный полис подходит для оформления любых виз, в том числе США и стран Шенгенского соглашения. Сумма страхового покрытия составляет 50000 долларов США, срок действия полиса – 12 месяцев, количество дней страхования – 30. Полис высылается страховой компанией на электронный адрес или мобильный телефон клиента после подписания им документов на выпуск карты.

За обслуживание карты не взимается комиссия, единоразовая плата за выпуск в размере 1500 рублей списывается в день совершения первой расходной операции по карте. В этот же день страховая компания активирует полис.

«Карта Visa Gold станет хорошим дополнением к любой из линейки кредитных карт банка «Восточный». До настоящего момента для получения статусной карты Visa необходимо было получить новую кредитную карту. Теперь данную карту возможно выпустить к ранее полученной кредитной карте либо одновременно с получением новой. Особенно интересна она будет тем, кто собирается путешествовать за границей, т.к. вместе с картой её держатель получает также страховой полис выезжающих за рубеж, который активируется при первой транзакции», – отметила Кристина Роганина, начальник управления кредитных карт банка «Восточный».

Подробнее о кредитной карте Visa Gold можно узнать на сайте банка «Восточный» .