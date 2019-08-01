Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc сократит более 4 тыс. сотрудников после отставки генерального директора Джона Флинта , сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на финдиректора группы Эвена Стивенсона.

«HSBC Holdings plc подтвердила планы по сокращению штата, что затронет более четырех тысяч рабочих мест», — пишет агентство. При этом основные сокращения коснутся руководящих должностей.

По словам Стивенсона, сокращения затронут менее 2% рабочей силы группы. По состоянию на 30 июня 2019 года число сотрудников HSBC составляло 237 685 человек.

HSBC ожидает, что в текущем году издержки на выплату выходного пособия составят 650—700 млн долларов, сказал Стивенсон. «Это около 4% от наших суммарных затрат на заработную плату», — пояснил он.

Ранее в понедельник группа сообщила об уходе в отставку генерального директора Джона Флинта. Временно исполняющим обязанности HSBC стал Ноэль Куинн.

Группа HSBC Holdings plc была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC. По состоянию на 30 июня 2019 года группа управляла активами на сумму 2,751 трлн долларов.