Группа граждан обратилась с коллективными письмами в госорганы, жалуясь на введение в заблуждение при оформлении договоров возвратного лизинга, сообщает «Коммерсант» . Коллективные обращения граждан с просьбой проверить законность действий компаний, работающих под товарным знаком «Национальный кредит», были направлены в Роскомнадзор, ЦБ, Федеральную налоговую службу (ФНС), Росфинмониторинг, «Общероссийский народный фронт» (ОНФ), Следственный комитет (СК) и Генпрокуратуру.

Граждане указывают, что увидели рекламу о возможности получения денег под залог авто или ПТС, однако в указанных компаниях получали договоры купли-продажи на автомобили и договоры финансовой аренды (лизинга) с другой организацией. Они уверяют, что не планировали заключать договоры об отчуждении имущества и были введены в заблуждение как наименованием организации, так и рекламой. По мнению граждан, правоохранительные и судебные органы, «ввиду отсутствия системности и массовости обращений по данной проблематике», формально отнеслись к рассмотрению жалоб, и в лучшем случае они смогли «получить денежную компенсацию разницы рыночной стоимости отчуждаемого автомобиля от цены, указанной в договоре».

В соответствии с документами, договор лизинга заключался на три года. При внесении платежей в течение этого времени гражданин в итоге должен был выплатить сумму, в четыре-пять раз превышающую стоимость, за которую продавал автомобиль. В случае несвоевременного внесения платежа начислялся штраф в размере 0,9% за каждый день просрочки в течение первых десяти дней и по 5% в день с одиннадцатого дня до полного погашения платежа.

В «НК Лизинг» сообщили, что соблюдают все правила. «Деньги под ПТС»/«Деньги под автомобиль» — название продукта, подразумевает содержание услуги возвратного лизинга — клиент продает по договору купли-продажи транспортное средство с ПТС с условием возможности обратного выкупа в рамках договора финансовой аренды, получая за это деньги», — пояснили там. Клиент оформляет заявку на участие в лизинговой сделке, подписывает памятку лизингополучателя, оформляется договор лизинга и купли-продажи автомобиля, расписывается в ПТС в графе «прежний собственник». «Указанные действия объективно исключают возможность введения в заблуждение», — уверены в «НК Лизинг».

В ФНС указали, что территориальные налоговые органы по месту учета организации проведут контрольно-аналитические мероприятия. В Росфинмониторинге отметили, что такая схема использования возвратного лизинга транспортных средств для кредитования граждан, «как правило, осуществляется в рамках правового поля на основании договоров, не противоречащих действующим нормативным правовым актам». Но добавили, что по поручению президента вопрос возвратного лизинга транспортных средств физлиц проработает Генпрокуратура при участии Росфинмониторинга и ЦБ.