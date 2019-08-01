ДелоБанк предлагает услугу овердрафтного кредитования онлайн для малых и средних предприятий (МСП), которые зарегистрированы не меньше шести месяцев назад и имеют расчетные счета в банке. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Сервис дает возможность производить платежи при недостатке или отсутствии на счете денежных средств. Владелец счета сам определяет, когда и в какой сумме использовать овердрафт.

Максимальная сумма краткосрочного кредита — 30% от поступлений на его расчетный счет, но не более 1 млн рублей. Минимальная сумма — 10 тысяч рублей. Годовая процентная ставка по условиям договора составляет 13,5%. Договор заключается на два года.

Овердрафт выдается траншами на 30 календарных дней. Оплата производится либо ежедневными платежами при остатке на расчетном счете, либо по истечении 30 дней, если средств на счете нет.