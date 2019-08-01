Автоградбанк понизил ставки по двум рублевым вкладам на 0,5 процентного пункта.

Депозит «Мои сбережения (2019)» открывается под 6,5%. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

Доходность депозита «Мои накопления (2019)» составит 6% годовых. Возможны дополнительные взносы и расходные операции.

Минимальная сумма вкладов — 10 тыс. рублей. Срок — 540 дней. Проценты по ним выплачиваются ежеквартально.

При досрочном расторжении договора за каждые полные 90 дней процентная ставка сохраняется.