Проценты выплачиваются ежеквартально.
Автоградбанк понизил ставки по двум рублевым вкладам на 0,5 процентного пункта.
Депозит «Мои сбережения (2019)» открывается под 6,5%. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.
Доходность депозита «Мои накопления (2019)» составит 6% годовых. Возможны дополнительные взносы и расходные операции.
Минимальная сумма вкладов — 10 тыс. рублей. Срок — 540 дней. Проценты по ним выплачиваются ежеквартально.
При досрочном расторжении договора за каждые полные 90 дней процентная ставка сохраняется.
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