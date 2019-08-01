Индекс Московской биржи снизился на 2% до значимой отметки 2 674 пункта из-за внешнего негативного фона, сложившегося перед началом торговой сессии пятницы. В лидерах падения оказались акции металлургических компаний и банков, котировки которых падали на 2-3%. Против рынка двигались привилегированные акции Сургутнефтегаза (+1%), которые традиционно регулируют курс на ослабление курса российского рубля. Мы ожидаем, что акции Сургутнефтегаза могут в ближайшее время достигнуть отметки 33,5 руб. Индекс РТС обвалился в пятницу на 4%, не удержавшись на отметке 1 300 пунктов. Основное давление на индекс оказывало ослабление курса рубля относительно доллара США в ходе дневных торгов до 65,4 руб/долл. Сейчас курс рубля на предварительных торгах продолжает снижаться, опустившись до отметки 65,4 руб/долл.

Перед началом новой торговой сессии на российском рынке акций складывается негативный внешний фон. С конца предыдущей торговой недели нефть марки Brent подешевела на 1,5% до $61,12 на опасениях, что введение новых ввозных пошлин на китайские товары будет способствовать снижению потребления сырья в мире. Сокращение активных буровых установок по разработке нефтяных месторождений в США до 770 шт не оказало поддержки нефтяным контрактам.

Падение российских индексов акций в понедельник продолжится. На глобальном фондовом рынке уже сформировалась тенденция ухода инверторов в низкорискованные активы. Это выразится в активных продажах акций банков и сырьевых компаний и в покупках «защитных активов» на МосБирже.

Гельды Союнов: GSoyunov@alfabank.ru (Старший аналитик)

Объем ФНБ вырос до $124 млрд, в том числе $99 млрд ликвидных активов (5,7% ВВП); НЕЙТРАЛЬНО Минфин сообщил об увеличении объема ФНБ с $60 млрд по состоянию на 1 июля до $124 млрд (на 1 августа) в результате зачисления купленной в прошлом году валюты в рамках бюджетного правила. Ликвидная часть активов ФНБ достигла $99 млрд, или 5,7% ВВП. Это подтверждает ожидание, что в 2020 г. уровень ликвидных активов ФНБ превысит порог в 7% ВВП, что потенциально позволит правительству направить избыточные средства на финансирование проектов. В то же время недавняя эскалация санкций и усиление напряженности в связи с торговой войной США и Китая, вероятно, будут способствовать острожному подходу к управлению сбережениями и, на наш взгляд, сильно понижают вероятность расхода средств ФНБ в 2020 г.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlova@alfabank.ru (Главный экономист)

Московская биржа: операционные результаты за июль 2019 г.; НЕЙТРАЛЬНО

Московская биржа (MOEX RX: ВЫШЕ РЫНКА) в минувшую пятницу представила операционные результаты за июль 2019 г. В целом обороты снизились на 4% г/г в июле, тогда как торги акциями, высокомаржинальными репо и деривативами на товары показали сильную динамику (+6-54% г/г). Рублевые и долларовые балансы стабилизировались в месячном сопоставлении, но все еще на 13-22% ниже г/г. В целом мы считаем показатели НЕЙТРАЛЬНЫМИ для акций компании. Мы по-прежнему считаем, что ориентир менеджмента в части роста комиссионного дохода в двузначном выражении по итогам 2019 г. выполним, учитывая 1) миграцию в более высокодоходные продукты на денежном рынке и на рынке деривативов, 2) увеличение сроков репо и 3) эффекта повышения тарифов (на фоне введения Единого пула обеспечения). Это, тем не менее, уже учтено рынком, на наш взгляд. В то же время снижение в годовом сопоставлении рублевых и долларовых балансов в сочетании с курсом ЦБ и ФРС на монетарное смягчение указывает на риск снижения процентного дохода биржи (хотя его снижение может быть отчасти нейтрализовано ростом комиссионного дохода на фоне увеличения экономической активности). Объемы торгов: сильная динамика высокодоходных рынков. Совокупный объем торгов снизился на 4% г/г до 72,1 трлн руб. в июле, так как продолжающийся всплеск роста объемов торгов акциями (+54% г/г в июне) был нейтрализован снижением объемом торгов на валютном рынке. После вялого начала года объемы торгов акциями растут третий месяц подряд, ускорившись с 28-38% г/г в мае-июне.

Объемы торгов на валютном рынке снизились на 13% г/г в июле на фоне снижения объемов торгов как инструментами спот (-21% г/г), так и инструментами своп (-6% г/г). Объемы сделок биржевых репо выросли на 6% г/г на фоне роста высокомаржинальных репо с центральным контрагентом (+3% г/г) и репо с клиринговыми сертификатами участия (+54% г/г). Объемы торгов фьючерсами на товары выросли на 25% г/г, в итоге общий объем торгов деривативами в июле вырос на 7% г/г.

Клиентские балансы: как рублевые, так и долларовые балансы стабилизировались в месячном сопоставлении, однако все еще ниже в годовом выражении. В месячном сопоставлении долларовые балансы стабилизировались, а рублевые выросли на 4%, демонстрируя восходящий тренд третий месяц подряд. Тем не менее, на годовой основе рублевые и долларовые балансы снизились соответственно на 17% и 13% (-13% и -22% г/г за 7М19).

Евгений Кипнис: ekipnis@alfabank.ru (Старший аналитик)

Ростелеком: результаты за 2К19 не принесли сюрприза; в центре внимания остается сделка с Теле 2

Ростелеком (RTKM RX: НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) результаты за 2К19 не принесли существенных неожиданностей. Выручка в размере 80,1 млрд руб. соответствовала ожиданиям, EBITDA оказалась на 5% выше, но чистая прибыль – на 8% ниже консенсус-прогноза. В 2К19 факторы роста выручки изменились по сравнению с предыдущим кварталом; VPN-сервисы, VAS и облачные сервисы увеличили выручку г/г на 3 млрд руб. против 1 млрд руб. в 1К19. В то же время вклад в рост основного сегмента B2C, ШПД и платного ТВ снизился с 2,9 млрд руб. в январе-марте до 1,6 млрд руб.

Компания указала на ускорение роста VPN-сервисов (с 10% до 27% г/г), так как клиенты B2B переходят с простых ШПД услуг на более сложные решения VPN, который включают решения в области сетевой безопасности. EBITDA за 2К19 в размере 27,2 млрд руб. (при рентабельности 33,9%) превзошла консенсус-прогноз на 4,5%. Насколько мы понимаем, рынок продолжает недооценивать влияние мер по контролю над расходами, которые проводит компания, так как расходы на персонал росли более медленными темпами, чем выручка, а материальные затраты даже снизились г/г. Кроме того, операционные расходы в 2К18 включали разовые расходы на спонсорство в связи с проведением Чемпионата мира по футболу в 2018 г.

Прогноз на 2019 г. соответствует ожиданиям рынка, прогноз EBITDA на 2П19. Поскольку 1П19 позади, компания уточнила свой прогноз на 2019 г. – прогнозы роста выручки и EBITDA повышены с роста на не менее 2,5% до не менее 3%. Новый прогноз поддерживает текущий консенсус-прогноз BBG и не требует пересмотра. Прогноз капиталовложений в размере 65-70 млрд руб. не изменился. Хотя EBITDA выросла на 12,6% г/г в 1П19, основная часть этого роста объясняется нормализацией базы расходов, так как в 1П18 компания признала исключительные расходы в связи с проведением президентских выборов и проведением ЧМ по футболу. Соответственно, EBITDA за 2П19 будет подвержена меньшему влиянию разовых факторов. На EBITDA за 3К19 и СДП, вероятно, позитивно повлияет продажа недвижимости Центрального телеграфа (проведение открытого аукциона запланировано на 10 сентября), что не включено в прогноз менеджмента.

Анна Курбатова: akurbatova@alfabank.ru (Senior Analyst)

Олеся Воробьева: oovorobyeva@alfabank.ru (Аналитик)

ТМК: операционные результаты за 2К19: НЕЙТРАЛЬНО или ПОЗИТИВНО

ТМК (TMKS: LI; НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) в минувшую пятницу представила операционные результаты за 2К19. Общий объем отгрузки труб увеличился на 6% к/к. Объемы отгрузки ТБД в российском дивизионе выросли на 54% к/к. Средние цены реализации на сварные трубы были выше в квартальном сопоставлении на фоне сильного спроса со стороны российских нефтегазовых компаний. ТМК ожидает, что в 2019 г. потребление труб компаниями топливноэнергетического комплекса в России сохранится на высоком уровне. Ожидается, что увеличение сложности проектов по добыче углеводородов в России приведет к дальнейшему росту спроса на высокотехнологичную продукцию. С другой стороны, ситуация в американском дивизионе, вероятно, останется напряженной на фоне волатильности цен на нефть и сталь. Это отражено в снижении в годовом сопоставлении объемов отгрузки труб. Мы ожидаем, что сильные фундаментальные показатели российского рынка помогут ТМК нейтрализовать непростую ситуацию на зарубежных рынках в 2К19.

Основные итоги мы приводим ниже:

Общий объем отгрузки труб увеличился на 6% к/к до 680 тыс. тонн, главным образом, в связи с ростом отгрузки сварных труб за счет увеличения отгрузки труб большого диаметра в российском дивизионе, а также увеличения отгрузки сварных труб промышленного назначения в связи с началом сезона строительных работ в России.

Объем отгрузки труб OCTG снизился на 3% к/к, в основном, в связи со снижением объемов отгрузки в американском дивизионе, в то время как отгрузки труб OCTG в российском дивизионе остались на уровне прошлого квартала на фоне сохранения спроса на трубы OCTG и роста спроса на высокотехнологичную продукцию.

В июне 2019 года ТМК и «НОВАТЭК» заключили Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве по поставкам премиальных обсадных и насосно-компрессорных труб производства ТМК сроком действия до конца 2023 г.

В Европе ТМК ожидает в 2019 г. сохранения стабильного уровня спроса на бесшовные трубы промышленного назначения, а также улучшения структуры продаж Европейского дивизиона за счет увеличения доли высоко маржинальной трубной продукции.

Борис Красноженов: bkrasnozhenov@alfabank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: yatolstyh@alfabank.ru (Аналитик)